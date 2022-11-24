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Россияне под вечер обстреляли Херсон – убили четырех человек

Елена РощинаЧетверг, 24 ноября 2022, 20:46
Херсон после очередного обстрела, скриншот

Российские захватчики в четверг вечером обстреляли жилой район Херсона из артиллерии и РСЗО, в результате чего погибли четыре человека, еще шестеро ранены. 

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич

Детали: "Российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Около 17:00 российские захватчики из артиллерии и РСЗО накрыли огнем жилой район города. Из-за обстрела загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку".

Детали: По состоянию на 20:15 известно о 10 пострадавших в результате обстрела, у четырех из них россияне забрали жизни.

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Темы: Херсонвойна
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