Россияне под вечер обстреляли Херсон – убили четырех человек

Российские захватчики в четверг вечером обстреляли жилой район Херсона из артиллерии и РСЗО, в результате чего погибли четыре человека, еще шестеро ранены.

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич

Детали: "Российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Около 17:00 российские захватчики из артиллерии и РСЗО накрыли огнем жилой район города. Из-за обстрела загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку".

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Детали: По состоянию на 20:15 известно о 10 пострадавших в результате обстрела, у четырех из них россияне забрали жизни.