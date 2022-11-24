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Нижня палата парламенту Нідерландів визнала РФ державою-спонсором тероризму

"Європейська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 19:59

Нижня палата парламенту Нідерландів визнала Росію державою-спонсором тероризму у зв'язку з її військовими діями в Україні.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда"

Переважна більшість партій, включаючи VVD, D66, ChristenUnie, PvdA та CDA, підтримали відповідну пропозицію Тома ван дер Лі від партії "Зелені ліві".

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Депутат Ван дер Лі запропонував наслідувати приклад Європарламенту. У документі вказується, що російська армія "структурно і навмисно" атакує цивільні об'єкти.

За словами міністра закордонних справ Вопке Хукстра, визнання Росії спонсором тероризму не матиме значних наслідків для Нідерландів.

Він сказав, що хотів би побачити, чи є підтримка в інших країнах ЄС або в рамках НАТО для того, щоб спільно надати Росії таку кваліфікацію.

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Нагадаємо, 23 листопада Європарламент підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Також Європарламент закликає Раду ЄС згодом розглянути питання про внесення Російської Федерації до такого списку держав-спонсорів тероризму на рівні ЄС, а партнерів ЄС - вжити аналогічних заходів.

Як відомо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

Низка парламентів європейських країн, серед яких Сенат Польщі та Палата депутатів Чехіїухвалили рішення про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.

Теми: Нідерланди
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