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Нижняя палата парламента Нидерландов признала РФ государством-спонсором терроризма

"Европейская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 20:59

Нижняя палата парламента Нидерландов признала Россию государством-спонсором терроризма в связи с ее военными действиями в Украине.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда"

Подавляющее большинство партий, включая VVD, D66, ChristenUnie, PvdA и CDA, поддержали соответствующее предложение Тома ван дер Ли от партии "Зеленые левые".

Депутат Ван дер Ли предложил последовать примеру Европарламента. В документе указывается, что российская армия "структурно и намеренно" атакует гражданские объекты.

По словам министра иностранных дел Вопке Хукстра, признание России спонсором терроризма не будет иметь значительных последствий для Нидерландов.

Он сказал, что хотел бы увидеть, есть ли поддержка в других странах ЕС или в рамках НАТО для того, чтобы совместно предоставить России такую квалификацию.

Напомним, 23 ноября Европарламент поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

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Также Европарламент призывает Совет ЕС впоследствии рассмотреть вопрос о внесении Российской Федерации в такой список государств-спонсоров терроризма на уровне ЕС, а партнеров ЕС - принять аналогичные меры.

Темы: Нидерланды
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