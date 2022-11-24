Орбан пообіцяв затвердити вступ Фінляндії і Швеції у НАТО в наступному році

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент Угорщини ратифікує членство Фінляндії та Швеції у НАТО на початку наступного року.

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі Вишеградської групи у Словаччині, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Telex.

За словами Орбана, його уряд вже вирішив, що Угорщина підтримає вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, і парламент країни внесе це питання до порядку денного на свою першу сесію наступного року.

Реклама:

Угорщина та Туреччина – єдині члени альянсу, які ще не дали дозволу на вступ двох скандинавських країн у НАТО.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у четвер заявив, що отримав від угорського колеги Віктора Орбана обіцянку, що країна ратифікує членство Фінляндії та Швеції в НАТО.

В угорському уряді раніше обіцяли, що рішення буде прийняте до середини грудня.