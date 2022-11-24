Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Орбан пообіцяв затвердити вступ Фінляндії і Швеції у НАТО в наступному році

"Європейська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 20:36

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент Угорщини ратифікує членство Фінляндії та Швеції у НАТО на початку наступного року.

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі Вишеградської групи у Словаччині, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Telex.

За словами Орбана, його уряд вже вирішив, що Угорщина підтримає вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, і парламент країни внесе це питання до порядку денного на свою першу сесію наступного року.

Реклама:

Угорщина та Туреччина – єдині члени альянсу, які ще не дали дозволу на вступ двох скандинавських країн у НАТО.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у четвер заявив, що отримав від угорського колеги Віктора Орбана обіцянку, що країна ратифікує членство Фінляндії та Швеції в НАТО.

В угорському уряді раніше обіцяли, що рішення буде прийняте до середини грудня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: УгорщинаНАТОФінляндіяШвеція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Угорщина
Голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну
Останні новини
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: