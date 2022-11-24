Орбан пообещал утвердить вступление Финляндии и Швеции в НАТО в следующем году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что парламент Венгрии ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО в начале следующего года.

Об этом он сказал на брифинге после встречи Вышеградской группы в Словакии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Telex.

По словам Орбана, его правительство уже решило, что Венгрия поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и парламент страны внесет этот вопрос в повестку дня своей первой сессии в следующем году.

Венгрия и Турция – единственные члены альянса, которые еще не дали разрешения на вступление двух скандинавских стран в НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в четверг, что получил от венгерского коллеги Виктора Орбана обещание, что страна ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО.

В венгерском правительстве ранее обещали, что решение будет принято до середины декабря.