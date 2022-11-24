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Орбан пообещал утвердить вступление Финляндии и Швеции в НАТО в следующем году

"Европейская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 20:36

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что парламент Венгрии ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО в начале следующего года.

Об этом он сказал на брифинге после встречи Вышеградской группы в Словакии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Telex.

По словам Орбана, его правительство уже решило, что Венгрия поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и парламент страны внесет этот вопрос в повестку дня своей первой сессии в следующем году.

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Венгрия и Турция – единственные члены альянса, которые еще не дали разрешения на вступление двух скандинавских стран в НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в четверг, что получил от венгерского коллеги Виктора Орбана обещание, что страна ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО.

В венгерском правительстве ранее обещали, что решение будет принято до середины декабря.

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Темы: ВенгрияНАТОФинляндияШвеция
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