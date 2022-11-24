Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Орбан пообещал утвердить вступление Финляндии и Швеции в НАТО в следующем году

"Европейская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 21:36

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что парламент Венгрии ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО в начале следующего года.

Об этом он сказал на брифинге после встречи Вышеградской группы в Словакии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Telex.

По словам Орбана, его правительство уже решило, что Венгрия поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и парламент страны внесет этот вопрос в повестку дня своей первой сессии в следующем году.

Венгрия и Турция – единственные члены альянса, которые еще не дали разрешения на вступление двух скандинавских стран в НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в четверг, что получил от венгерского коллеги Виктора Орбана обещание, что страна ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО.

В венгерском правительстве ранее обещали, что решение будет принято до середины декабря.

Темы: ВенгрияНАТОФинляндияШвеция
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ЕС передает Украине 200 трансформаторов и 40 крупных генераторов

Путин уверяет, что Россия "искренне" надеялась на воссоединение Донбасса с Украиной

фотоСБУ обыскала УПЦ МП на Буковине: методички из Москвы и россияне в рясах

Генсек НАТО прокомментировал идею Польши, чтобы Германия переместила Patriot в Украину

Арахамия ездил в Вену на встречу с Фирташем - расследование

Из Кремля "уходят" куратора всех российских выборов, этого хотят силовики – СМИ

Все новости...
Венгрия
Европарламент настаивает, чтобы ЕС заморозил финансирование для Венгрии
Словацкий премьер потроллил Орбана: напомнил, что границы в Европе изменились
Глава МИД Словакии назвал отвратительным появление Орбана в шарфе с картой "Великой Венгрии"
Последние новости
19:35
Кабмин еще на год продлил обязанности поставщика электроэнергии "последней надежды"
19:20
фотоНевеста проехала 700 километров: боец "Дикого поля" женился на передовой
19:14
ЕС передает Украине 200 трансформаторов и 40 крупных генераторов
19:00
Американский актер Лиев Шрайбер объявил сбор на генераторы для больниц Украины
18:52
Генштаб ВСУ: Россия готовит крымчан к воздушным тревогам, в Чаплинке расселяет солдат
18:49
Правительство одобрило привлечение еще полмиллиарда долларов финансирования от МБРР
18:45
опрос93% украинцев считают Голодомор геноцидом
18:44
Россияне ударили ракетами по Харьковской области
18:32
В Минкульте призывают киевских депутатов не отдавать старинную пещеру под застройку
18:31
Дуда: Если немцы не согласятся передать Patriot в Украину, то эта защита должна быть у нас
Все новости...