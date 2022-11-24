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Окупанти обстріляли три громади Сумщини: влучили у житловий будинок

"Українська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 21:49
ДМИТРО ЖИВИЦЬКИЙ, ФОТО З FACEBOOK

У четвер російські загарбники обстріляли три громади Сумщини, у результаті ворожого вогню пошкоджено житловий будинок.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Протягом дня росіяни відкривали вогонь по Середино-Будській, Новослобідській та Шалигинській громадах.

По Новослобідській громаді ворог стріляв із мінометів. Було 6 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав житловий будинок.  

По Шалигинській громаді з території Росії було 18 "прильотів" з артилерії. Обійшлося без руйнувань.

У Середино-Будській громаді російські військові обстріляли прикордоння із мінометів. Було 10 "прильотів". Обійшлося без руйнувань.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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