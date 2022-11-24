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Оккупанты обстреляли три громады Сумщины: попали в жилой дом

"Украинская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 21:49
ДМИТРИЙ ЖИВИЦКИЙ, ФОТО ИЗ FACEBOOK

В четверг российские захватчики обстреляли три общины Сумщины, в результате вражеского огня поврежден жилой дом.

Источник: председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: В течение дня россияне открывали огонь по Середино-Будской, Новослободской и Шалигинской громадам.

По Новослободской громаде враг стрелял из минометов. Было 6 "прилетов". В результате обстрела повреждения получил жилой дом. 

По Шалыгинской громаде с территории России было 18 "прилетов" из артиллерии. Обошлось без разрушений.

В Середино-Будской громаде российские военные обстреляли приграничье из минометов. Было 10 "прилетов". Обошлось без разрушений.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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