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Зеленський розповів, де найскладніша ситуація з електрикою і водою

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 21:17
Зеленський розповів, де найскладніша ситуація з електрикою і водою
Володимир Зеленський, фото ОП

Найскладніша ситуація з електропостачанням станом на вечір четверга у Києві та у 15 областях, також у 15 областях ще є проблеми з водопостачанням.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Станом на вечір у 15 областях ще є проблеми з водою. Найскладніше – Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська і Харківська області. Але разом з подачею електрики на критичну інфраструктуру даємо і водопостачання, і тепло.

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Ситуація з електрикою лишається складною майже в усіх регіонах. Але все ж потроху відходимо від блекаута, щогодини повертаємо електрику новим і новим споживачам.

Найважче поки що у столиці і в 15 областях – Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька області. Проблеми є також і в інших регіонах".

Деталі: Зеленський повідомив, що станом на вечір четверга в Україні запущено 4362 "Пункти незламності" в більшості регіонів.

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"Мережа зростатиме у відповідності до того, як пункти будуть забезпечуватися генераторами і зв’язком", - сказав він.

"Будь ласка, якщо у вашому місті понад 12 годин немає електрики або тепла, скористайтесь допомогою наших Пунктів незламності. Також допомогу нададуть в усіх відділках поліції, на об'єктах ДСНС", - додав президент.

Теми: Зеленськийелектроенергіявійна
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