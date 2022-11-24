Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация с электричеством и водой

Самая сложная ситуация с электроснабжением на вечер четверга в Киеве и в 15 областях, также в 15 областях еще есть проблемы с водоснабжением.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "По состоянию на вечер в 15 областях еще есть проблемы с водой. Сложнее всего – Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская и Харьковская области. Но вместе с подачей электричества на критическую инфраструктуру даем и водоснабжение, и тепло.

Ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Но все же понемногу отходим от блекаута, каждый час возвращаем электричество новым и новым потребителям.

Труднее всего пока в столице и в 15 областях – Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области. Проблемы есть и в других регионах".

Детали: Зеленский сообщил, что по состоянию на вечер четверга в Украине запущено 4362 "Пункта несокрушимости" в большинстве регионов.

"Сеть будет расти в соответствии с тем, как пункты будут снабжаться генераторами и связью", - сказал он.

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"Пожалуйста, если в вашем городе более 12 часов нет электричества или тепла, воспользуйтесь помощью наших Пунктов несокрушимости. Также помощь окажут во всех участках полиции, на объектах ГСЧС", - добавил президент.