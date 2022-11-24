Євроконтроль надасть Україні та Молдові 46,5 млн для підтримки повітряної інфраструктури

Держави-члени Європейської асоціації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) оголосили про створення добровільних фондів солідарності для підтримки держав-членів у кризових ситуаціях повітряного руху з причин, які не залежать від них.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"Неспровокована жорстока агресія з боку Росії повністю зупинила рух над повітряним простором України та призвела до втрати персоналу та доходів від маршрутних зборів. Продемонструвати солідарність з Україною, державою-членом, це найменше, що можуть зробити учасники Євроконтролю. І я впевнений, що ми будемо виявляти солідарність доти, доки війна не закінчиться з успіхом України, і ми не розпочнемо оновлення та відновлення України", – наводяться в повідомленні Євроконтролю слова генерального директора з мобільності та транспорту Єврокомісії Генріка Гололея.

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Згідно з повыдомленням, 41 держава-член Євроконтролю звернулася до Агентства з проханням створити та управляти двома спеціальними фондами: перший-фонд пожертвування Україні та Молдові у розмірі 46,5 млн євро і другий у формі позики у розмірі 46,1 млн євро Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

"Кошти будуть використані для покриття витрат на персонал і навчання, а також будь-яких інших витрат, необхідних для забезпечення оперативної готовності та безперервності відновлення повітряного руху", - зазначається у повідомленні Євроконтролю.

Генеральний директор Євроконтролю Імон Бреннан зазначив, що всі усвідомлюють великий вплив загарбницької війни Путіна проти України на авіасполучення на європейському континенті, тому створення фондів дозволить підтримувати життєздатність управління повітряним рухом у будь-якій державі, яка зазнає такого впливу зараз і в майбутньому.

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Євроконтроль – це загальноєвропейська цивільно-військова організація, яка підтримує європейську авіацію.