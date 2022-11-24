Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Євроконтроль надасть Україні та Молдові 46,5 млн для підтримки повітряної інфраструктури

"Європейська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 22:52

Держави-члени Європейської асоціації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) оголосили про створення добровільних фондів солідарності для підтримки держав-членів у кризових ситуаціях повітряного руху з причин, які не залежать від них.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"Неспровокована жорстока агресія з боку Росії повністю зупинила рух над повітряним простором України та призвела до втрати персоналу та доходів від маршрутних зборів. Продемонструвати солідарність з Україною, державою-членом, це найменше, що можуть зробити учасники Євроконтролю. І я впевнений, що ми будемо виявляти солідарність доти, доки війна не закінчиться з успіхом України, і ми не розпочнемо оновлення та відновлення України", – наводяться в повідомленні Євроконтролю слова генерального директора з мобільності та транспорту Єврокомісії Генріка Гололея.

Згідно з повыдомленням, 41 держава-член Євроконтролю звернулася до Агентства з проханням створити та управляти двома спеціальними фондами: перший-фонд пожертвування Україні та Молдові у розмірі 46,5 млн євро і другий у формі позики у розмірі 46,1 млн євро Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

"Кошти будуть використані для покриття витрат на персонал і навчання, а також будь-яких інших витрат, необхідних для забезпечення оперативної готовності та безперервності відновлення повітряного руху", - зазначається у повідомленні Євроконтролю.

Генеральний директор Євроконтролю Імон Бреннан зазначив, що всі усвідомлюють великий вплив загарбницької війни Путіна проти України на авіасполучення на європейському континенті, тому створення фондів дозволить підтримувати життєздатність управління повітряним рухом у будь-якій державі, яка зазнає такого впливу зараз і в майбутньому.

Євроконтроль – це загальноєвропейська цивільно-військова організація, яка підтримує європейську авіацію.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄвропагрошіУкраїнаМолдова
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоЗеленський побував у Вишгороді, де в будинок влучила ракета

ЄС передає Україні 200 трансформаторів і 40 великих генераторів

Генштаб ЗСУ: Росія готує кримчан до повітряних тривог, у Чаплинці розселяє солдатів

Путін переконує, що Росія "щиро" сподівалася на возз'єднання Донбасу з Україною

Необгрунтовано підвищували ціни: АМКУ розпочав справу проти групи "Інтерпайп" Пінчука

фото СБУ обшукала УПЦ МП на Буковині: методички з Москви і росіяни в рясах

Усі новини...
Європа
Зеленський про резолюцію Європарламенту: РФ необхідно ізолювати на всіх рівнях
"Газпром" погрожує скоротити постачання газу до Європи через Україну
Люксембург передає Україні позашляховики "Хамві"
Останні новини
20:54
Дефіцит в енергосистемі все ще 30%, ремонтні роботи тривають цілодобово – Укренерго
20:45
Президентка Угорщини відвідає Україну - ЗМІ
20:31
фотоНавіть гіпотетичні спроби окупантів захопити Київ приречені – КМВА
20:20
У суботу в Херсоні розпочнуть тестово подавати електроенергію
20:18
Норвегія передає Україні новий пакет військової допомоги: зимовий одяг, САУ і запчастини
20:14
Російський олігарх Гуцерієв переписав бізнес на українку, аби уникнути санкцій – розслідувачі
20:09
У польському Пшеводуві не виявили решток другої ракети
20:05
Данілов: "Друга трансформаторна армія" – це тепер про Росію
20:00
Азербайджан допоможе Україні постачанням обладнання для відновлення електромереж
19:46
фото, відеоЗеленський побував у Вишгороді, де в будинок влучила ракета
Усі новини...