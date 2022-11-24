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Евроконтроль предоставит Украине и Молдове 46,5 млн для поддержки воздушной инфраструктуры

"Европейская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 21:52

Государства-члены Европейской ассоциации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) объявили о создании добровольных фондов солидарности для поддержки государств-членов в кризисных ситуациях воздушного движения по не зависящим от них причинам.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

"Неспровоцированная жестокая агрессия со стороны России полностью остановила движение над воздушным пространством Украины и привела к потере персонала и доходов от маршрутных сборов. Продемонстрировать солидарность с Украиной, государством-членом, это меньше всего, что могут сделать участники Евроконтроля. И я уверен, что мы будем проявлять солидарность до тех пор, пока война не закончится с успехом Украины, и мы не приступим к обновлению и восстановлению Украины", – приводятся в сообщении Евроконтроля слова генерального директора по мобильности и транспорту Еврокомиссии Генрика Гололея.

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Согласно сообщению, 41 государство-член Евроконтроля обратилось в Агентство с просьбой создать и управлять двумя специальными фондами: первый фонд пожертвования Украине и Молдове в размере 46,5 млн евро и второй в форме займа в размере 46,1 млн евро Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

"Средства будут использованы для покрытия расходов на персонал и обучение, а также любых других расходов, необходимых для обеспечения оперативной готовности и непрерывности возобновления воздушного движения", - отмечается в сообщении Евроконтроля.

Генеральный директор Евроконтроля Имон Бреннан отметил, что все осознают большое влияние захватнической войны Путина против Украины на авиасообщение на европейском континенте, поэтому создание фондов позволит поддерживать жизнеспособность управления воздушным движением в любом государстве, которое испытывает такое влияние сейчас и в будущем.

ВИДЕО ДНЯ

Евроконтроль – это общеевропейская гражданско-военная организация, поддерживающая европейскую авиацию.

Темы: ЕвропаденьгиУкраинаМолдова
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