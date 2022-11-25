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Зеленський: Рішення, що не передбачають деокупації Криму – марна трата часу

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 00:05
ілюстративне фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський готовий розглянути варіанти невійськового повернення Криму, однак закликає не втрачати час на варіанти, які не передбачають деокупації півострова.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Financial Times

Пряма мова: "Я розумію, що всі спантеличені ситуацією та тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за…

Якщо рішення [не передбачає] деокупацію і [Крим] є частиною Російської Федерації, ніхто не повинен марнувати на це свій час. Це марна трата часу".

Деталі: Як пише видання, деякі західні партнери занепокоєні тим, що будь-яка спроба України повернути Крим може призвести до небезпечної ескалації з боку Москви, можливо, навіть до застосування ядерної зброї.

Зеленський зазначив, що доля Криму піднімається на міжнародний порядок денний.

Президент також заявив, що атаки на об'єкти цивільної інфраструктури свідчать про те, що Москва не має наміру вести переговори про припинення війни.

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Зеленський підкреслив, що нова стратегія Росії зі знищення інфраструктури України і занурення її в темряву не послабить рішучість країни звільнити всі окуповані землі.

Президент знову наголосив, що довготривалого врегулювання війни не буде, якщо Росія не піде з усіх окупованих нею територій.

"Ми повинні повернути всі землі… Якщо ви не можете повернути свою землю повністю, війна просто заморожується. Це питання часу, коли вона відновиться", - сказав він.

Теми: ЗеленськийКримдеокупаціяпереговори
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