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Зеленский: Решения, не предусматривающие деоккупации Крыма – пустая трата времени

Катерина ТищенкоПятница, 25 ноября 2022, 00:05
иллюстративное фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский готов рассмотреть варианты невоенного возвращения Крыма, однако призывает не терять время на варианты, которые не предусматривают деоккупации полуострова.

Источник: Зеленский в интервью Financial Times

Прямая речь: "Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за...

Если решение [не предусматривает] деоккупацию и [Крым] является частью Российской Федерации, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени".

Детали: Как пишет издание, некоторые западные партнеры обеспокоены тем, что любая попытка Украины вернуть Крым может привести к опасной эскалации со стороны Москвы, возможно, даже к применению ядерного оружия.

Зеленский отметил, что судьба Крыма поднимается на международную повестку дня.

Президент также заявил, что атаки на объекты гражданской инфраструктуры свидетельствуют о том, что Москва не намерена вести переговоры о прекращении войны.

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Зеленский подчеркнул, что новая стратегия России по уничтожению инфраструктуры Украины и погружению ее в темноту не ослабит решимость страны освободить все оккупированные земли.

Президент вновь подчеркнул, что долговременного урегулирования войны не будет, если Россия не уйдет со всех оккупированных ею территорий.

"Мы должны вернуть все земли... Если вы не можете вернуть свою землю полностью, война просто замораживается. Это вопрос времени, когда она возобновится", - сказал он.

Темы: ЗеленскийКрымдеоккупацияпереговоры
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