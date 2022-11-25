Меркель зізналася, що не мала важелів впливу на Путіна під кінець своєї каденції

Незадовго до відходу з посади канцлера Німеччини Ангела Меркель намагалася організувати переговори з Володимиром Путіним щодо України, але не змогла цього зробити, оскільки їй не вистачило важелів впливу на російського президента.

Джерело: "Німецька хвиля", яка цитує інтерв'ю Меркель німецькому журналу Der Spiegel

Деталі: За словами Меркель, вона разом із французьким президентом Еммануелем Макроном планувала провести переговори з Путіним у межах ЄС 2021 року, в останнє літо її перебування при владі.

"Але у мене більше не було важелів, щоб наполягати, тому що, зрештою, всі знали: вона йде восени", – сказала ексканцлерка.

Меркель також розповіла про свій останній візит до Москви у серпні 2021 року під час якого відчула, що її вже не сприймають як впливового політика.

Пряма мова: "Відчуття було дуже зрозумілим: "З точки зору впливу в політиці, з вами покінчено". Для Путіна важлива тільки влада".

Довідково: Ангела Меркель покинула пост федерального канцлера 8 грудня 2021 року, менше як за три місяці до російського вторгнення в Україну.