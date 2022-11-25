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Меркель призналась, что не имела рычагов влияния на Путина под конец своей каденции

"Украинская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 00:51
Меркель призналась, что не имела рычагов влияния на Путина под конец своей каденции
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ. ФОТО: SHUTTERSTOCK

Незадолго до ухода с поста канцлера Германии Ангела Меркель пыталась организовать переговоры с Владимиром Путиным по Украине, но не смогла этого сделать, поскольку ей не хватило рычагов влияния на российского президента.

Источник: "Немецкая волна", которая цитирует интервью Меркель немецкому журналу Der Spiegel

Детали: По словам Меркель, она вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном планировала провести переговоры с Путиным в рамках ЕС в 2021 году, в последнее лето ее пребывания у власти.

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"Но у меня больше не было рычагов, чтобы настаивать, потому что, в конце концов, все знали: она уходит осенью", – сказала экс-канцлер.

Меркель также рассказала о своем последнем визите в Москву в августе 2021 года, во время которого почувствовала, что ее уже не воспринимают как влиятельного политика.

Прямая речь: "Ощущение было очень понятным: "С точки зрения влияния в политике, с вами покончено". Для Путина важна только власть".

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Справка: Ангела Меркель покинула пост федерального канцлера 8 декабря 2021 года, менее чем за три месяца до российского вторжения в Украину.

Темы: МеркельГерманияПутин
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