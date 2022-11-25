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Понад 15 тис. людей зникли безвісти на війні в Україні – ICMP

"Українська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 03:50
Понад 15 тис. людей зникли безвісти на війні в Україні – ICMP
Ілюстративне фото

Директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Метью Холлідей заявив, що під час війни в Україні зникли безвісті понад 15 тис. людей.

Джерело: Холлідей, якого цитує Reuters  

Деталі: За словами Холлідея, цифра 15 тис. є консервативною, якщо врахувати, що в одному лише Маріуполі, за оцінками української влади, загинули або зникли безвісти 25 тис. осіб.

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Він вважає, що процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій.

Холлідей заявив, що наразі невідомо, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, розлучені зі своїми сім'ями, або померли та поховані в імпровізованих могилах.

Пряма мова: "Зараз головне – вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити ідентифікацію якомога більшої кількості осіб.

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Переважна більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами воєнних злочинів, тому винні мають бути притягнуті до відповідальності".

Довідково: Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти створена після балканських воєн 1990-х років, організація базується в Гаазі. У липні ICMP відкрила офіс у Києві, щоб допомогти Україні документувати та розшукувати зниклих безвісти.

Теми: війнаУкраїнажертви
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