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Более 15 тыс. человек пропали без вести на войне в Украине – ICMP

"Украинская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 04:50
Иллюстративное фото

Директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Мэтью Холлидей заявил, что во время войны в Украине пропали без вести более 15 тыс. человек.

Источник: Холлидей, которого цитирует Reuters 

Детали: По словам Холлидея, цифра 15 тыс. является консервативной, если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам украинских властей, погибли или пропали без вести 25 тыс. человек.

Он считает, что процесс расследования дел пропавших без вести в Украине будет длиться годами, даже после прекращения боевых действий.

Холлидей заявил, что пока неизвестно, сколько людей были насильно перемещены, содержатся под стражей в России, разлучены со своими семьями, или умерли и похоронены в импровизированных могилах.

Прямая речь: "Сейчас главное – принять все необходимые меры, чтобы обеспечить идентификацию как можно большего количества лиц.

Подавляющее большинство пропавших без вести и погибших являются жертвами военных преступлений, поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности".

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Справка: Международная комиссия по вопросам пропавших без вести создана после балканских войн 1990-х годов, организация базируется в Гааге. В июле ICMP открыла офис в Киеве, чтобы помочь Украине документировать и разыскивать пропавших без вести.

Темы: войнаУкраинажертвы
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