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На Харківщині знайшли тіла двох чоловіків: ймовірно, їх розстріляли росіяни

"Українська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 06:25
Правоохоронці фіксують злочин, фото з Facebook Офісу генерального прокурора

У Куп'янському районі Харківщини правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків. За попередньою версією слідства, їх розстріляли російські військовослужбовці.

Джерело: Офіс генерального прокурора у Facebook

Дослівно: "24 листопада біля лісосмуги у селі Подоли Куп'янського району прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували тіла двох місцевих жителів – чоловіків 28 та 39 років".

Деталі: За попередньою версією слідства, чоловіків розстріляли російські військові у середині вересня, коли село знаходилось під окупацією.

За інформацією Офісу генпрокурора, односельчани бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блокпоста, після чого у них вистрілили автоматною чергою.

Повідомляється, що на тілах вбитих виявлено вогнепальні поранення в області тулуба та голови.

 

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) ККУ. Наразі тіла загиблих направлено для проведення судово-медичних експертиз.

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Теми: війнавбивствопрокуратура
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