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На Харьковщине нашли тела двух мужчин: вероятно, их расстреляли россияне

"Украинская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 06:25
Правоохранители фиксируют преступление, фото из Facebook Офиса генерального прокурора

В Купянском районе Харьковской области правоохранители эксгумировали тела двух мужчин. По предварительной версии следствия, их расстреляли российские военнослужащие.

Источник: Офис генерального прокурора в Facebook

Дословно: "24 ноября возле лесополосы в селе Подолы Купянского района прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали тела двух местных жителей – мужчин 28 и 39 лет".

Детали: По предварительной версии следствия, мужчин расстреляли российские военные в середине сентября, когда село находилось под оккупацией.

По информации Офиса генпрокурора, односельчане видели, как автомобиль мужчин забуксовал возле российского блокпоста, после чего в них выстрелили автоматной очередью.

Сообщается, что на телах убитых обнаружены огнестрельные ранения в области туловища и головы.

 

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством) УКУ. Сейчас тела погибших направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

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Темы: войнаубийствопрокуратура
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