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Окупанти випустили понад 70 снарядів по Нікопольщині

Ірина БалачукП'ятниця, 25 листопада 2022, 08:23
Фото ілюстративне з Telegram Резніченка

25 листопада російські загарбники продовжували обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області – вночі випустили понад 70 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Росіяни продовжують бити по Нікопольщині. Цієї ночі обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади. У міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів".

Деталі: Голова ОВА підкреслив, що люди не постраждали, деталі обстрілів уточнюються.

У решті районів ніч минула з тривогою, але без атак.

Вночі енергетики повернули світло ще в низку громад області.

 

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Теми: Дніпропетровська областьНікопольвійна
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