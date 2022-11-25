Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты выпустили более 70 снарядов по Никопольщине

Ирина БалачукПятница, 25 ноября 2022, 08:23
Фото иллюстративное из Telegram Резниченко

25 ноября российские захватчики продолжали обстреливать Никопольский район Днепропетровской области – ночью выпустили более 70 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Россияне продолжают бить по Никопольщине. Этой ночью обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины. В города и села прилетело более 70 российских снарядов".

Детали: Глава ОВА подчеркнул, что люди не пострадали, детали обстрелов уточняются.

В остальных районах ночь прошла с тревогой, но без атак.

Ночью энергетики вернули свет еще в ряд общин области.

Темы: Днепропетровская областьНикопольвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT

"Народный спутник" помог украинской разведке обнаружить 2,6 тыс. единиц вражеской техники

видеоДень ЧМ-22: Иран переиграл Уэльс, США дали бой Англии

Зеленский – Кличко: Профанацию с "Пунктами несокрушимости" и ложь никто не простит

Дефицит в энергосистеме все еще 30%, ремонтные работы продолжаются круглосуточно – Укрэнерго

Президент Венгрии посетит Украину - СМИ

Все новости...
Днепропетровская область
Днепропетровщина: на поверхность подняли почти 3 тысячи работников, застрявших в шахтах
В трех областях сработала ПВО
Ночью по громадам Днепропетровщины ударили более 30 вражеских снарядов
Последние новости
05:40
США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT
04:15
Американскую базу в Сирии атаковали ракеты
03:28
Терехов заявил, что продолжит общаться на русском, несмотря на штраф
02:46
"Народный спутник" помог украинской разведке обнаружить 2,6 тыс. единиц вражеской техники
01:59
Столтенберг: Лучший способ увеличить шансы на мир – поддержать Украину
00:55
В Мариуполе взорвался автомобиль с россиянами, погиб сотрудник оккупационной "администрации" - Сопротивление
23:51
Финляндия может отправить в Украину энергетическое оборудование уже на следующей неделе
23:48
Информация о планах врага атаковать Украину с севера не соответствует действительности – ГУР
23:31
Путин призвал нарастить производство для войны, хотя заводы работают "в несколько смен"
23:07
Началась бесплатная эвакуация поездом из Херсона – Минреинтеграции
Все новости...