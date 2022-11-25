Оккупанты выпустили более 70 снарядов по Никопольщине

25 ноября российские захватчики продолжали обстреливать Никопольский район Днепропетровской области – ночью выпустили более 70 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Россияне продолжают бить по Никопольщине. Этой ночью обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины. В города и села прилетело более 70 российских снарядов".

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Детали: Глава ОВА подчеркнул, что люди не пострадали, детали обстрелов уточняются.

В остальных районах ночь прошла с тревогой, но без атак.

Ночью энергетики вернули свет еще в ряд общин области.