У Миколаєві поступово дають воду, в місті працюють автобуси – мер

У Миколаєві почали відновлювати водопостачання, призупинене після російської ракетної атаки 23 листопада, також у місті працюють автобуси.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram

Пряма мова мера: "Фахівці МКП "Миколаївводоканал" поступово подають у місто воду. Станом на 6:00, відновлено електропостачання до насосних станцій.

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На заповнення системи потрібен час. Для уникнення гідравлічних ударів спочатку спускають повітря з мережі, а потім наповнюють водою".

Деталі: Сєнкевич також повідомив, що 25 листопада на міські маршрути вийшли 22 автобуси КП "Миколаївпастранс".

Вони працюють за такими маршрутами:

ВІДЕО ДНЯ

Залізничний вокзал – 6-та Слобідська (просп. Миру, просп. Центральний),

Ракетне урочище – Пушкінське кільце,

завод Океан – Тернівка (із заїздом в мкрн. Північний),

Балабанівка – Намив (просп. Богоявленський, просп. Центральний, вул. Карпенка, вул. Крилова, вул. Курортна, вул. Озерна, вул. Лазурна),

Дубки – 6-та Слобідська (вул. Космонавтів, вул. Херсонське шосе, пр. Центральний).

Також містом курсують 218 маршрутних таксі.