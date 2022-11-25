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У Миколаєві поступово дають воду, в місті працюють автобуси – мер

Ірина БалачукП'ятниця, 25 листопада 2022, 08:36
У Миколаєві поступово дають воду, в місті працюють автобуси – мер
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

У Миколаєві почали відновлювати водопостачання, призупинене після російської ракетної атаки 23 листопада, також у місті працюють автобуси.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram

Пряма мова мера: "Фахівці МКП "Миколаївводоканал" поступово подають у місто воду. Станом на 6:00, відновлено електропостачання до насосних станцій. 

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На заповнення системи потрібен час. Для уникнення гідравлічних ударів спочатку спускають повітря з мережі, а потім наповнюють водою".

Деталі: Сєнкевич також повідомив, що 25 листопада на міські маршрути вийшли 22 автобуси КП "Миколаївпастранс".

Вони працюють за такими маршрутами:

ВІДЕО ДНЯ
  • Залізничний вокзал – 6-та Слобідська (просп. Миру, просп. Центральний),
  • Ракетне урочище – Пушкінське кільце,
  • завод Океан – Тернівка (із заїздом в мкрн. Північний),
  • Балабанівка – Намив (просп. Богоявленський, просп. Центральний, вул. Карпенка, вул. Крилова, вул. Курортна, вул. Озерна, вул. Лазурна),
  • Дубки – 6-та Слобідська (вул. Космонавтів, вул. Херсонське шосе, пр. Центральний).

Також містом курсують 218 маршрутних таксі.   

Теми: Миколаїввійнаелектроенергіятранспорт
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