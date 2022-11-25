В Николаеве постепенно дают воду, в городе работают автобусы – мэр

В Николаеве начали восстанавливать водоснабжение, приостановленное после российской ракетной атаки 23 ноября, также в городе работают автобусы.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь мэра: "Специалисты ГКП "Николаевводоканал" постепенно подают в город воду. По состоянию на 6:00, восстановлено электроснабжение насосных станций.

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На заполнение системы требуется время. Во избежание гидравлических ударов сначала спускают воздух из сети, а затем наполняют водой".

Детали: Сенкевич также сообщил, что 25 ноября на городские маршруты вышли 22 автобуса КП "Николаевпастранс".

Они работают по следующим маршрутам:

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Железнодорожный вокзал – 6-я Слободская (просп. Мира, просп. Центральный),

Ракетное урочище – Пушкинское кольцо,

завод Океан – Терновка (с заездом в мкрн. Северный),

Балабановка – Намыв (просп. Богоявленский, просп. Центральный, ул. Карпенко, ул. Крылова, ул. Курортная, ул. Озерная, ул. Лазурная),

Дубки – 6-я Слободская (ул. Космонавтов, ул. Херсонское шоссе, пр. Центральный).

Также по городу курсируют 218 маршрутных такси.