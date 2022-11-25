Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Николаеве постепенно дают воду, в городе работают автобусы – мэр

Ирина БалачукПятница, 25 ноября 2022, 09:36
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

В Николаеве начали восстанавливать водоснабжение, приостановленное после российской ракетной атаки 23 ноября, также в городе работают автобусы.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь мэра: "Специалисты ГКП "Николаевводоканал" постепенно подают в город воду. По состоянию на 6:00, восстановлено электроснабжение насосных станций.

На заполнение системы требуется время. Во избежание гидравлических ударов сначала спускают воздух из сети, а затем наполняют водой".

Детали: Сенкевич также сообщил, что 25 ноября на городские маршруты вышли 22 автобуса КП "Николаевпастранс".

Они работают по следующим маршрутам:

  • Железнодорожный вокзал – 6-я Слободская (просп. Мира, просп. Центральный),
  • Ракетное урочище – Пушкинское кольцо,
  • завод Океан – Терновка (с заездом в мкрн. Северный),
  • Балабановка – Намыв (просп. Богоявленский, просп. Центральный, ул. Карпенко, ул. Крылова, ул. Курортная, ул. Озерная, ул. Лазурная),
  • Дубки – 6-я Слободская (ул. Космонавтов, ул. Херсонское шоссе, пр. Центральный).

Также по городу курсируют 218 маршрутных такси.  

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Николаеввойнаэлектроэнергиятранспорт
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT

"Народный спутник" помог украинской разведке обнаружить 2,6 тыс. единиц вражеской техники

видеоДень ЧМ-22: Иран переиграл Уэльс, США дали бой Англии

Зеленский – Кличко: Профанацию с "Пунктами несокрушимости" и ложь никто не простит

Дефицит в энергосистеме все еще 30%, ремонтные работы продолжаются круглосуточно – Укрэнерго

Президент Венгрии посетит Украину - СМИ

Все новости...
Николаев
На Николаевщине начали подавать электроэнергию
Питьевую воду Николаеву могут вернуть в ближайшие недели – Ким
В Николаев прибыл первый с начала вторжения РФ поезд
Последние новости
06:52
ISW рассказал, почему Россия начала чаще обменивать пленных
05:40
США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT
04:15
Американскую базу в Сирии атаковали ракеты
03:28
Терехов заявил, что продолжит общаться на русском, несмотря на штраф
02:46
"Народный спутник" помог украинской разведке обнаружить 2,6 тыс. единиц вражеской техники
01:59
Столтенберг: Лучший способ увеличить шансы на мир – поддержать Украину
00:55
В Мариуполе взорвался автомобиль с россиянами, погиб сотрудник оккупационной "администрации" - Сопротивление
23:51
Финляндия может отправить в Украину энергетическое оборудование уже на следующей неделе
23:48
Информация о планах врага атаковать Украину с севера не соответствует действительности – ГУР
23:31
Путин призвал нарастить производство для войны, хотя заводы работают "в несколько смен"
Все новости...