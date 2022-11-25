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Журналісти знайшли розшукуваного екс-голову НБУ Шевченка у Відні

Станіслав Погорілов, Михайло ТкачП'ятниця, 25 листопада 2022, 09:25
Журналісти знайшли розшукуваного екс-голову НБУ Шевченка у Відні
Кирило Шевченко, фото: скриншот з відео УП

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в розшук, наразі облаштувався у столиці Австрії Відні, йдеться у розслідувані УП "Батальйон Відень 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри".

Джерело: УП

Деталі: Журналіст УП Михайло Ткач разом зі знімальною групою спостерігав за переміщеннями Шевченка у австрійській столиці.

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Шевченка помітили у компанії екс-заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якого також оголошено у розшук.

Також у ЗМІ з'явилося фото, на якому зафіксовано Шевченка ще з одним фігурантом розслідування НАБУ, колишнім депутатом від партії блок Петра Порошенка Олександром Грановським.

Журналісти дізналися, що в будинку, де живе Шевченко, колись мешкав віденський заможний клас, а зараз однією з особливостей будівлі, унікальної для Відня, є те, що на першому поверсі є власний спа-салон, великий басейн, а також фітнес-центр.

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Як зазначається у розслідуванні, Шевченко багато часу проводить вдома. "Протягом декількох днів ми під'їжджаємо за цією ж адресою, але колишнього можновладця більше не вдається помітити. Натомість на третьому поверсі будинка іноді горить світло", - говориться у розслідування.

Нагадаємо:

  • Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".
  • Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.
  • Ексглава НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розкрадання 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".
  • 9 листопада прессекретар САП Ольга Постолюк повідомила, що колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка оголосили в міжнародний розшук.

Теми: війнабіженціЄвропабізнес
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