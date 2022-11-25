Журналисты нашли разыскиваемого экс-главу НБУ Шевченко в Вене

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого объявили в розыск, сейчас обосновался в столице Австрии Вене, говорится в расследовании УП "Батальон Вена 2. Беглецы, родственники, депутаты, министры".

Источник: УП

Детали: Журналист УП Михаил Ткач вместе со съемочной группой наблюдал за перемещениями Шевченко в австрийской столице.

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Шевченко заметили в компании экс-заместителя министра юстиции Дениса Чернышова, который также объявлен в розыск.

Также в СМИ появилось фото, на котором зафиксирован Шевченко еще с одним фигурантом расследования НАБУ, бывшим депутатом от партии блок Петра Порошенко Александром Грановским.

Журналисты узнали, что в доме, где живет Шевченко, когда-то жил венский состоятельный класс, а сейчас одной из особенностей здания, уникального для Вены, является то, что на первом этаже есть собственный спа-салон, большой бассейн, а также фитнес-центр.

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Как отмечается в расследовании, Шевченко много времени проводит дома. "В течение нескольких дней мы подъезжаем по этому же адресу, но бывшего чиновника больше не удается заметить. Зато на третьем этаже дома иногда горит свет", - говорится в расследование.

Напомним: