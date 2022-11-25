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Журналисты нашли разыскиваемого экс-главу НБУ Шевченко в Вене

Станислав Погорилов, Михаил ТкачПятница, 25 ноября 2022, 10:25
Кирилл Шевченко, фото: скриншот из видео УП

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого объявили в розыск, сейчас обосновался в столице Австрии Вене, говорится в расследовании УП "Батальон Вена 2. Беглецы, родственники, депутаты, министры".

Источник: УП

Детали: Журналист УП Михаил Ткач вместе со съемочной группой наблюдал за перемещениями Шевченко в австрийской столице.

Шевченко заметили в компании экс-заместителя министра юстиции Дениса Чернышова, который также объявлен в розыск.

Также в СМИ появилось фото, на котором зафиксирован Шевченко еще с одним фигурантом расследования НАБУ, бывшим депутатом от партии блок Петра Порошенко Александром Грановским.

Журналисты узнали, что в доме, где живет Шевченко, когда-то жил венский состоятельный класс, а сейчас одной из особенностей здания, уникального для Вены, является то, что на первом этаже есть собственный спа-салон, большой бассейн, а также фитнес-центр.

Как отмечается в расследовании, Шевченко много времени проводит дома. "В течение нескольких дней мы подъезжаем по этому же адресу, но бывшего чиновника больше не удается заметить. Зато на третьем этаже дома иногда горит свет", - говорится в расследование.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".
  • Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн. грн., среди которых - экспредседатель Нацбанка Кирилл Шевченко.
  • Эксглава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу хищения 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".
  • 9 ноября пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщила, что бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск.

Темы: войнабеженцыЕвропабизнес
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