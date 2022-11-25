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Британська розвідка розповіла про типові проблеми мобілізованих росіян

"Європейська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 10:17

Мобілізовані в РФ для участі у війні з Україною нерідко потрапляють на фронт всупереч своєму стану здоров’я, без належного спорядження і повторної підготовки та гинуть у великих кількостях на тих завданнях, які їм доручають. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 25 листопада. 

За їхніми даними, більшість мобілізованих стикаються з тими самими проблемами - неадекватна оцінка медкомісії щодо придатності до служби, недостатня допідготовка й спорядження, залучення до дуже небезпечних і виснажливих завдань. 

Як зазначають, більшість мобілізованих все ж мають якийсь досвід служби, проте у багатьох випадках їхній поточний стан здоров’я перевіряють абияк та призивають навіть людей з серйозними хронічними захворюваннями. 

"Мобілізовані резервісти, скоріш за все, зазнали дуже великих втрат після того, як їм доручили копати велетенську систему траншей під артобстрілами в районі Сватового. У Донецькій області багато резервістів загинули під час атак "в лоб" на добре підготовлені українські оборонні рубежі в районі Бахмута", - зазначають в огляді.

У британській розвідці вважають, що у Кремлі, напевно, побоюються зростаючого невдоволення у родинах мобілізованих, що може спонукати їх протестувати попри страх репресій. 

У попередньому огляді розповідали, що РФ, скоріш за все, намагатиметься зміцнити свої сили на Донбасі десантниками з-під Херсона.

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Теми: РосіявійнарозвідкаВелика Британія
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