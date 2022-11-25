Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка рассказала о типичных проблемах мобилизованных россиян

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 10:17

Мобилизованные в РФ для участия в войне с Украиной нередко попадают на фронт вопреки своему состоянию здоровья, без надлежащего снаряжения и повторной подготовки и погибают в больших количествах на тех задачах, которые им поручают. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 25 ноября. 

По их данным, большинство мобилизованных сталкиваются с теми же проблемами - неадекватная оценка медкомиссии о пригодности к службе, недостаточная доподготовка и снаряжение, привлечение к очень опасным и изнурительным задачам. 

Как отмечают, большинство мобилизованных все же имеют какой-то опыт службы, однако во многих случаях их текущее состояние здоровья проверяют кое-как и призывают даже людей с серьезными хроническими заболеваниями. 

"Мобилизованные резервисты, скорее всего, понесли очень большие потери после того, как им поручили копать огромную систему траншей под артобстрелами в районе Сватово. В Донецкой области многие резервисты погибли во время атак "в лоб" на хорошо подготовленные украинские оборонительные рубежи в районе Бахмута", - отмечают в обзоре.

В британской разведке считают, что в Кремле, наверное, опасаются растущего недовольства в семьях мобилизованных, что может побудить их протестовать, несмотря на страх репрессий. 

В предыдущем обзоре рассказывали, что РФ, скорее всего, будет пытаться укрепить свои силы на Донбассе десантниками из-под Херсона.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РосcиявойнаразведкаВеликобритания
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT

"Народный спутник" помог украинской разведке обнаружить 2,6 тыс. единиц вражеской техники

видеоДень ЧМ-22: Иран переиграл Уэльс, США дали бой Англии

Зеленский – Кличко: Профанацию с "Пунктами несокрушимости" и ложь никто не простит

Дефицит в энергосистеме все еще 30%, ремонтные работы продолжаются круглосуточно – Укрэнерго

Президент Венгрии посетит Украину - СМИ

Все новости...
Росcия
Защитники за сутки уничтожили еще более 4 сотен оккупантов
Обстрел Херсона: количество погибших возросло до семи
В ЕС договорились исключить российский газ из соглашений о совместной закупке
Последние новости
07:58
Кремль ожидает, что безвозвратные потери среди мобилизованных достигнут 100 тыс. человек – росСМИ
07:23
ВСУ отбили вражеские атаки возле 8 населенных пунктов – Генштаб
06:52
ISW рассказал, почему Россия начала чаще обменивать пленных
05:40
США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT
04:15
Американскую базу в Сирии атаковали ракеты
03:28
Терехов заявил, что продолжит общаться на русском, несмотря на штраф
02:46
"Народный спутник" помог украинской разведке обнаружить 2,6 тыс. единиц вражеской техники
01:59
Столтенберг: Лучший способ увеличить шансы на мир – поддержать Украину
00:55
В Мариуполе взорвался автомобиль с россиянами, погиб сотрудник оккупационной "администрации" - Сопротивление
23:51
Финляндия может отправить в Украину энергетическое оборудование уже на следующей неделе
Все новости...