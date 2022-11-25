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Британская разведка рассказала о типичных проблемах мобилизованных россиян

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 09:17

Мобилизованные в РФ для участия в войне с Украиной нередко попадают на фронт вопреки своему состоянию здоровья, без надлежащего снаряжения и повторной подготовки и погибают в больших количествах на тех задачах, которые им поручают. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 25 ноября. 

По их данным, большинство мобилизованных сталкиваются с теми же проблемами - неадекватная оценка медкомиссии о пригодности к службе, недостаточная доподготовка и снаряжение, привлечение к очень опасным и изнурительным задачам. 

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Как отмечают, большинство мобилизованных все же имеют какой-то опыт службы, однако во многих случаях их текущее состояние здоровья проверяют кое-как и призывают даже людей с серьезными хроническими заболеваниями. 

"Мобилизованные резервисты, скорее всего, понесли очень большие потери после того, как им поручили копать огромную систему траншей под артобстрелами в районе Сватово. В Донецкой области многие резервисты погибли во время атак "в лоб" на хорошо подготовленные украинские оборонительные рубежи в районе Бахмута", - отмечают в обзоре.

В британской разведке считают, что в Кремле, наверное, опасаются растущего недовольства в семьях мобилизованных, что может побудить их протестовать, несмотря на страх репрессий. 

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В предыдущем обзоре рассказывали, что РФ, скорее всего, будет пытаться укрепить свои силы на Донбассе десантниками из-под Херсона.

Темы: РосcиявойнаразведкаВеликобритания
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