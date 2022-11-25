СБУ затримала в Києві агента ФСБ, який готував диверсії

Служба безпеки України затримала у Києві агента ФСБ, який прибув з тимчасово окупованого Криму за місяць до повномасштабного вторгнення для збору розвідданих та підготовки диверсій.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За інформацією СБУ, чоловік виконував завдання російської ФСБ зі збору розвідданих про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони на Київщині. Отриману інформацію він передавав російським спецслужбам для планування диверсій.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі. Після захоплення півострова чоловік перейшов на бік окупантів, за що отримав від них призначення до створеного окупантами місцевого "відділку поліції".

Таким чином він потрапив у поле зору ФСБ, яка завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Чоловік пройшов оперативно-бойову підготовку на базі навчальних центрів російської спецслужби і очікував подальшого перекидання на підконтрольну українській владі територію.

Дослівно: "Саме таку "команду" він отримав від агресора майже за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Для виконання ворожих завдань зрадник намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використовував свої зв’язки серед колишніх правоохоронців і представників кримінальних кіл.

Під виглядом відвідування родичів він певний час перебував у "сплячому режимі", а коли отримав команду діяти – його затримала СБУ".

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Більше деталей: Під час обшуку за місцем його проживання у Києві правоохоронці виявили:

паспорт громадянина Росії та російський паспорт для виїзду за кордон;

телефон із доказами законспірованого листування з ФСБ через анонімний telegram-канал;

матеріали, які підтверджують проходження "спецкурсу" на території тимчасово окупованого Криму.

Cлідчі CБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Міра запобіжного заходу – тримання під вартою.