СБУ задержала в Киеве агента ФСБ, который готовил диверсии

Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента ФСБ, который прибыл из временно оккупированного Крыма за месяц до полномасштабного вторжения для сбора разведданных и подготовки диверсий.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По информации СБУ, мужчина выполнял задание российской ФСБ по сбору разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны на Киевщине. Полученную информацию он передавал российским спецслужбам для планирования диверсий.

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По данным следствия, вражеским пособником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после увольнения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе. После захвата полуострова злоумышленник перешел на сторону оккупантов, за что получил от них назначение в созданный оккупантами местный "участок полиции".

Таким образом он попал в поле зрения ФСБ, которое решило завербовать его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Мужчина прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы и ожидал дальнейшей переброски на подконтрольную украинской власти территорию.

Дословно: "Именно такую "команду" он получил от агрессора почти за месяц до начала полномасштабного вторжения. Для выполнения вражеских задач предатель пытался сформировать разветвленную сеть информаторов. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов.

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Под видом посещения родственников он некоторое время находился в "спящем режиме", а когда получил команду действовать - его задержала СБУ".

Больше деталей: Во время обыска по месту его жительства в Киеве правоохранители обнаружили:

паспорт гражданина России и российский паспорт для выезда за границу;

телефон с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ через анонимный telegram-канал;

материалы, подтверждающие прохождение "спецкурса" на территории временно оккупированного Крыма.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Мера пресечения – содержание под стражей.