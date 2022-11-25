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У Бундестазі підготували визнання голодомору геноцидом українців, скоро голосуватимуть

"Європейська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 10:36

Більшість політичних фракцій у німецькому Бундестазі досягли згоди щодо спільної резолюції з визнанням Голодомору геноцидом українського народу, голосування за неї відбудеться наступного тижня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Усі демократичні фракції у Німеччині досягли згоди щодо спільної резолюції про Голодомор, голосування відбудеться наступного тижня. Вже вирішено: Бундестаг вважає це геноцидом", - написав Дмитро Кулеба, додавши подяки політикам від SPD, "Зелених", "Вільних демократів" і Християнсько-демократичного союзу. 

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Від джерел також відомо, що у попередні тижні Кулеба провів розмови на цю тему з усіма демократичними фракціями коаліції та опозиції. Їх не афішували публічно, щоби не зашкодити процесу.

Це питання ставив також президент Володимир Зеленський у розмові з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, коли він приїздив до Києва у жовтні. У минулі роки МЗС Німеччини виступало проти визнання Голодомору геноцидом.

Нагадаємо, 24 листопада Верхня палата парламенту Ірландії, а також парламент Молдови визнали Голодомор геноцидом українського народу, а парламент Румунії визнав Голодомор злочином проти людяності та українського народу.

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Теми: НімеччинаголодоморУкраїна
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