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В Бундестаге подготовили резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинцев, скоро проголосуют

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 11:36

Большинство политических фракций в немецком Бундестаге достигли согласия по совместной резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа, голосование за нее состоится на следующей неделе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Все демократические фракции в Германии достигли согласия относительно совместной резолюции о Голодоморе, голосование состоится на следующей неделе. Уже решено: Бундестаг считает это геноцидом", - написал Дмитрий Кулеба, добавив благодарности политикам от SPD, "Зеленых", "Свободных демократов" и Христианско-демократического союза. 

От источников также известно, что в предыдущие недели Кулеба провел разговоры на эту тему со всеми демократическими фракциями коалиции и оппозиции. Их не афишировали публично, чтобы не навредить процессу.

Этот вопрос поднимал также президент Владимир Зеленский в разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, когда он приезжал в Киев в октябре. В прошлые годы МИД Германии выступал против признания Голодомора геноцидом.

Напомним, 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии, а также парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа, а парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечности и украинского народа.

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Темы: ГерманияголодоморУкраина
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