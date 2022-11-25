Увімкнули генератор в кімнаті: дві родини отруїлися газом на Київщині

У Бучанському районі Київщини сім’я увімкнула електрогенератор в приміщенні – від отруєння чадним газом загинув чоловік, постраждала його дружина, інший випадок отруєння стався у Гостомелі.

Джерело: очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов в Telegram

Пряма мова: "У селі Бобриця сім’я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні".

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Деталі: Нєбитов повідомив, що ще одна родина отруїлася чадним газом у Гостомелі. За його словами, спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці, також погіршився стан 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов закликав не нехтувати інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення систем.