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Увімкнули генератор в кімнаті: дві родини отруїлися газом на Київщині

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 13:41
Електрогенератор, фото з Telegram Нєбитова

У Бучанському районі Київщини сім’я увімкнула електрогенератор в приміщенні – від отруєння чадним газом загинув чоловік, постраждала його дружина, інший випадок отруєння стався у Гостомелі.

Джерело: очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов в Telegram

Пряма мова: "У селі Бобриця сім’я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні".

Деталі: Нєбитов повідомив, що ще одна родина отруїлася чадним газом у Гостомелі. За його словами, спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці, також погіршився стан 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

 

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов закликав не нехтувати інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення систем. 

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Теми: Київська областьелектроенергіяжертви
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