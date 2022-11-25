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Включили генератор в комнате: две семьи отравились газом на Киевщине

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 ноября 2022, 13:41
Электрогенератор, фото из Telegram Небытова

В Бучанском районе Киевской области семья включила электрогенератор в помещении – от отравления угарным газом погиб мужчина, пострадала его жена, другой случай отравления произошел в Гостомеле.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь: "В селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, который находился прямо в помещении. В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу".

Детали: Небытов сообщил, что еще одна семья отравилась угарным газом в Гостомеле. По его словам, сначала стало плохо 72-летней бабушке, потом 4-летней внучке, также ухудшилось состояние 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.

 

Глава полиции Киевщины Андрей Небытов призвал не пренебрегать инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем. 

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Темы: Киевская областьэлектроэнергияжертвы
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