У Стокгольмі почався суд над братами, звинуваченими у шпигунстві на користь РФ

У Стокгольмі за зачиненими дверима в умовах суворої секретності почався суд над двома братами іранського походження, звинуваченими у шпигунстві на користь РФ і загрозі безпеці Швеції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Процес, який розпочався у Стокгольмському окружному суді, є дуже особливим. Увага журналістів до нього була дуже великою, але більша частина засідання проходить за зачиненими дверима.

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"Це справа, яка є унікальною у багатьох відношеннях. Це незвичайний судовий процес у тому сенсі, що подібна справа не розглядалася в Швеції вже більше 20 років", – каже прокурор Матс Люнгквіст.

"Такі заходи безпеки, як ці, – це, зрештою, заходи, які є балансом між прозорістю, яку громадськість може очікувати в публічних судових процесах, та інформацією, яка є основою цього обвинувачення. Це надзвичайно чутлива інформація", – зазначив він.

Двох братів підозрюють у тому, що вони розкрили секретну інформацію російській службі військової безпеки ГРУ. У Швеції вкрай мало людей, які мають доступ до матеріалів, до яких матиме доступ суд під час судового процесу. Тому прокурори вимагали закритості процесу.

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Навіть більшість свідків, які будуть викликані на слухання, є конфіденційними.

"Це люди, які працюють у дуже чутливих частинах шведської держави. Йдеться про людей, які працюють у Збройних силах та поліції безпеки. Це люди, які дуже обережні, і імена цих людей будуть захищені навіть після судового процесу", – сказав прокурор.

Молодший брат на початку суду весь час мовчки сидів поруч з адвокатом. Старший брат був більш активним, часто розмовляв з адвокатом або гортав папери. Обидва заперечують свою провину.

"Він ніколи не вчиняв дій, спрямованих на встановлення контактів з іноземною державою. Він також ніколи не діяв з будь-якою такою метою, консультуючись з іншою особою", – стверджує адвокат старшого брата.

Один з обвинувачених працював у Службі безпеки Швеції з 2014 до 2015 року, а до цього – у шведських збройних силах. Вважається, що під час роботи він збирав секретну інформацію.

Прокуратура заявила, що цей акт вважається серйозним правопорушенням, оскільки він "стосується обставин великої важливості", а зібрана інформація "може заподіяти шкоду Швеції" в руках іноземної держави.