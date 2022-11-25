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У Стокгольмі почався суд над братами, звинуваченими у шпигунстві на користь РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 13:46
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

У Стокгольмі за зачиненими дверима в умовах суворої секретності почався суд над двома братами іранського походження, звинуваченими у шпигунстві на користь РФ і загрозі безпеці Швеції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Процес, який розпочався у Стокгольмському окружному суді, є дуже особливим. Увага журналістів до нього була дуже великою, але більша частина засідання проходить за зачиненими дверима.

"Це справа, яка є унікальною у багатьох відношеннях. Це незвичайний судовий процес у тому сенсі, що подібна справа не розглядалася в Швеції вже більше 20 років", – каже прокурор Матс Люнгквіст.

"Такі заходи безпеки, як ці, – це, зрештою, заходи, які є балансом між прозорістю, яку громадськість може очікувати в публічних судових процесах, та інформацією, яка є основою цього обвинувачення. Це надзвичайно чутлива інформація", – зазначив він.

Двох братів підозрюють у тому, що вони розкрили секретну інформацію російській службі військової безпеки ГРУ. У Швеції вкрай мало людей, які мають доступ до матеріалів, до яких матиме доступ суд під час судового процесу. Тому прокурори вимагали закритості процесу.

Навіть більшість свідків, які будуть викликані на слухання, є конфіденційними.

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"Це люди, які працюють у дуже чутливих частинах шведської держави. Йдеться про людей, які працюють у Збройних силах та поліції безпеки. Це люди, які дуже обережні, і імена цих людей будуть захищені навіть після судового процесу", – сказав прокурор.

Молодший брат на початку суду весь час мовчки сидів поруч з адвокатом. Старший брат був більш активним, часто розмовляв з адвокатом або гортав папери. Обидва заперечують свою провину.

"Він ніколи не вчиняв дій, спрямованих на встановлення контактів з іноземною державою. Він також ніколи не діяв з будь-якою такою метою, консультуючись з іншою особою", – стверджує адвокат старшого брата.

Один з обвинувачених працював у Службі безпеки Швеції з 2014 до 2015 року, а до цього – у шведських збройних силах. Вважається, що під час роботи він збирав секретну інформацію.

Прокуратура заявила, що цей акт вважається серйозним правопорушенням, оскільки він "стосується обставин великої важливості", а зібрана інформація "може заподіяти шкоду Швеції" в руках іноземної держави.

Теми: ШвеціяшпигунствоРосія
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