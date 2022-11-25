В Стокгольме начался суд над братьями, обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ

В Стокгольме за закрытыми дверями в условиях строгой секретности начался суд над двумя братьями иранского происхождения, обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ и угрозе безопасности Швеции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Процесс, который начался в Стокгольмском окружном суде, особенный. Внимание журналистов к нему было очень большим, но большая часть заседания проходит за закрытыми дверями.

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"Это дело уникально во многих отношениях. Это необычный судебный процесс в том смысле, что подобное дело не рассматривалось в Швеции уже более 20 лет", – говорит прокурор Матс Люнгквист.

"Такие меры безопасности, как эти, – это, в конце концов, меры, которые являются балансом между прозрачностью, которую общественность может ожидать в публичных судебных процессах, и информацией, которая является основой этого обвинения. Это чрезвычайно чувствительная информация", – отметил он.

Двух братьев подозревают в том, что они раскрыли секретную информацию российской службе военной безопасности ГРУ. В Швеции крайне мало людей, имеющих доступ к материалам, к которым будет иметь доступ суд во время судебного процесса. Поэтому прокуроры требовали закрытости процесса.

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Даже большинство свидетелей, которые будут вызваны на слушания, конфиденциальны.

"Это люди, которые работают в очень чувствительных частях шведского государства. Речь идет о людях, которые работают в вооруженных силах и полиции безопасности. Это люди, которые очень осторожны, и имена этих людей будут защищены даже после судебного процесса", – сказал прокурор.

Младший брат в начале суда все время молча сидел рядом с адвокатом. Старший брат был более активным, часто разговаривал с адвокатом или листал бумаги. Оба отрицают свою вину.

"Он никогда не совершал действий, направленных на установление контактов с иностранным государством. Он также никогда не действовал с какой-либо такой целью, консультируясь с другим лицом", – утверждает адвокат старшего брата.

Один из обвиняемых работал в Службе безопасности Швеции с 2014 по 2015 год, а до этого – в шведских вооруженных силах. Считается, что во время работы он собирал секретную информацию.

Прокуратура заявила, что этот акт считается серьезным правонарушением, поскольку он "касается обстоятельств большой важности", а собранная информация "может причинить вред Швеции" в руках иностранного государства.