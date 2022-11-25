ЗМІ опублікували нові знімки пошкоджень "Північного потоку-2" з економічної зони Данії

Данські ЗМІ опублікували нові знімки пошкоджень російського газопроводу "Північний потік-2", вперше - тих, що сталися в економічній зоні Данії.

Як повідомляє "Європейська правда", фото опублікував телеканал TV2, кадри вперше показали у телеефірі ввечері 24 листопада.

Телеканал відзняв пошкодження спеціальним підводним дроном того ж дня - після того, як тижнями очікував дозволу від данських відомств, щоб запустити його. Команда вирушила до газопроводу з містечка Ренне на острові Борнхольм, і після близько півтори годин дороги запустила з човна дрон для підводної зйомки. На фільмування пошкоджень, з яких у підсумку вийшов матеріал на 3 хвилини, знадобилося п’ять годин.

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Нагадаємо, раніше фото пошкоджень труби газопроводу опублікувало шведське видання Expressen.

Як повідомлялося, у листопаді шведський прокурор, який веде розслідування пошкоджень газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", підтвердив, що інцидент був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди вибухових речовин.

У компанії-операторі заявили, що ділянка "Північного потоку" зруйнована, фрагменти труби розкидало на 250 метрів.