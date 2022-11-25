Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ опубликовали новые снимки повреждений "Северного потока-2" из экономической зоны Дании

Пятница, 25 ноября 2022, 14:25

Датские СМИ опубликовали новые снимки повреждений российского газопровода "Северный поток-2", впервые - тех, что произошли в экономической зоне Дании.

Как сообщает "Европейская правда", фото опубликовал телеканал TV2, кадры впервые показали в телеэфире вечером 24 ноября.

Телеканал снял повреждения специальным подводным дроном в тот же день - после того, как неделями ожидал разрешения от датских ведомств, чтобы запустить его. Команда отправилась к газопроводу из городка Ренне на острове Борнхольм, и после около полутора часов дороги запустила с лодки дрон для подводной съемки. На съемку повреждений, из которых в итоге получился материал на 3 минуты, понадобилось пять часов.

 

Напомним, ранее фото повреждений трубы газопровода опубликовало шведское издание Expressen.

Как сообщалось, в ноябре шведский прокурор, который ведет расследование повреждений газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", подтвердил, что инцидент был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ.

В компании-операторе заявили, что участок "Северного потока" разрушен, фрагменты трубы разбросало на 250 метров.

Темы: СМИСеверный поток-2
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоЗеленский: Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Не выйдет

На восточной границе Эстонии начали работать украинские пограничники

Разведка Британии объяснила, почему РФ использует для ударов ракеты из ядерного арсенала

Еврокомиссия: Украинские беженцы останутся после завершения войны

США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT

"Народный спутник" помог украинской разведке обнаружить 2,6 тыс. единиц вражеской техники

Все новости...
СМИ
За пытки журналиста в Крыму оперативнику ФСБ объявили подозрение
Комитет защиты журналистов вручил награду главреду УП Севгиль Мусаевой
Российские элиты смирились с поражением в войне после потери Херсона – росСМИ
Последние новости
11:45
фотоНацгвардеец занял первое место на Чемпионате мира по многоборью
11:43
фотоПограничники уничтожили наблюдательный пункт с оккупантами
11:31
МИД Латвии: Во избежание трагедий Голодомора нужно победить преемников Сталина
11:25
видеоЗеленский: Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Не выйдет
11:15
Как помочь бездомным животным зимой – советы от зоозащитников
11:10
Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к энергосистеме Украины
10:53
На восточной границе Эстонии начали работать украинские пограничники
10:38
Кабмин предлагает отменить ГИА 2023 года для выпускников
10:31
В Украине продолжали бесплатно растаможивать автомобили, несмотря на решение парламента
10:22
В Киеве в течение суток вернут воду, тепло и связь
Все новости...