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СМИ опубликовали новые снимки повреждений "Северного потока-2" из экономической зоны Дании

Пятница, 25 ноября 2022, 13:25

Датские СМИ опубликовали новые снимки повреждений российского газопровода "Северный поток-2", впервые - тех, что произошли в экономической зоне Дании.

Как сообщает "Европейская правда", фото опубликовал телеканал TV2, кадры впервые показали в телеэфире вечером 24 ноября.

Телеканал снял повреждения специальным подводным дроном в тот же день - после того, как неделями ожидал разрешения от датских ведомств, чтобы запустить его. Команда отправилась к газопроводу из городка Ренне на острове Борнхольм, и после около полутора часов дороги запустила с лодки дрон для подводной съемки. На съемку повреждений, из которых в итоге получился материал на 3 минуты, понадобилось пять часов.

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Напомним, ранее фото повреждений трубы газопровода опубликовало шведское издание Expressen.

Как сообщалось, в ноябре шведский прокурор, который ведет расследование повреждений газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", подтвердил, что инцидент был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ.

В компании-операторе заявили, что участок "Северного потока" разрушен, фрагменты трубы разбросало на 250 метров.

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Темы: СМИСеверный поток-2
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