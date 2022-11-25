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Ексчиновників КМДА підозрюють у незаконному відчуженні "Жовтневого палацу"

Ірина БалачукП'ятниця, 25 листопада 2022, 13:27
Ексчиновників КМДА підозрюють у незаконному відчуженні Жовтневого палацу
Жовтневий палац. Фото wikipedia.org

Державне бюро розслідувань підозрює колишніх чиновників КМДА у незаконній передачі права власності на держмайно, серед якого і "Жовтневий палац" у центрі столиці.

Джерело: ДБР

Дослівно бюро: "Працівники ДБР повідомили про підозру ще двом колишнім начальникам Головного управління майном КМДА, які незаконно передавали право власності на державне майно профспілкам. Загальна сума на момент вчинення злочинів сягала понад 300 мільйонів гривень, а на теперішній час вартість цих об’єктів у десятки разів більше і сягає мільярдів гривень".

Деталі: ДБР спільно з СБУ задокументували, що починаючи з 1992 року і по теперішній час посадовці Федерації профспілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств за попередньою змовою незаконно оформлювали право власності на державне майно і відчужували курортно-оздоровчі, спортивні, туристичні та інші держкомплекси.

Накази з оформлення права власності в порушення закону видавали чиновники КМДА.

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Таким чином відчужили приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв ФПУ, туристичного готелю "Дружба", учбово-спортивної бази "Святошин" тощо.

Посадовцям оголосили про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Повідомляється, що згадані об’єкти ДБР вже передало в управління АРМА.

Досудове розслідування триває.

Теми: ДБРКМДАнерухомістькорупція
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