Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ексчиновників КМДА підозрюють у незаконному відчуженні "Жовтневого палацу"

Ірина БалачукП'ятниця, 25 листопада 2022, 14:27
Жовтневий палац. Фото wikipedia.org

Державне бюро розслідувань підозрює колишніх чиновників КМДА у незаконній передачі права власності на держмайно, серед якого і "Жовтневий палац" у центрі столиці.

Джерело: ДБР

Дослівно бюро: "Працівники ДБР повідомили про підозру ще двом колишнім начальникам Головного управління майном КМДА, які незаконно передавали право власності на державне майно профспілкам. Загальна сума на момент вчинення злочинів сягала понад 300 мільйонів гривень, а на теперішній час вартість цих об’єктів у десятки разів більше і сягає мільярдів гривень".

Деталі: ДБР спільно з СБУ задокументували, що починаючи з 1992 року і по теперішній час посадовці Федерації профспілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств за попередньою змовою незаконно оформлювали право власності на державне майно і відчужували курортно-оздоровчі, спортивні, туристичні та інші держкомплекси.

Накази з оформлення права власності в порушення закону видавали чиновники КМДА.

Таким чином відчужили приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв ФПУ, туристичного готелю "Дружба", учбово-спортивної бази "Святошин" тощо.

Посадовцям оголосили про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Повідомляється, що згадані об’єкти ДБР вже передало в управління АРМА.

Досудове розслідування триває.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДБРКМДАнерухомістькорупція
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Не вийде

На східному кордоні Естонії почали працювати українські прикордонники

Розвідка Британії пояснила, чому РФ використовує для ударів ракети з ядерного арсеналу

Єврокомісія: Українські біженці залишаться після закінчення війни

США організували в Польщі ремонтну базу для артилерії з України – NYT

"Народний супутник" допоміг українській розвідці виявити 2,6 тис. одиниць ворожої техніки

Усі новини...
ДБР
Концерн екснардепа був постачальником ВПК РФ навіть після 24 лютого: ДБР викрило схему
ДТП з кортежем Зеленського: за два місяці розслідування - без підозр
Дукалис, Джокер, Киллер, Мать: ДБР виявило список та "лігво" колаборантів у Херсоні
Останні новини
12:01
У Херсон подали електрику – ОП
11:45
фотоНацгвардієць посів перше місце на Чемпіонаті світу з багатоборства
11:43
фотоПрикордонники знищили спостережний пункт з окупантами
11:31
МЗС Латвії: Щоб уникнути трагедій Голодомору, треба перемогти наступників Сталіна
11:25
відеоЗеленський: Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Не вийде
11:15
Як допомогти безпритульним тваринам взимку – поради від зоозахисників
11:10
Другий енергоблок Хмельницької АЕС під’єднали до енергосистеми України
10:53
На східному кордоні Естонії почали працювати українські прикордонники
10:38
Кабмін пропонує скасувати ДПА 2023 року для випускників
10:31
В Україні продовжували безкоштовно розмитнювати автомобілі попри рішення парламенту
Усі новини...