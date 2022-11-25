Экс-чиновников КГГА подозревают в незаконном отчуждении "Октябрьского дворца"

Государственное бюро расследований подозревает бывших чиновников КГГА в незаконной передаче права собственности на госимущество, среди которого и "Октябрьский дворец" в центре столицы.

Источник: ГБР

Дословно бюро: "Сотрудники ГБР сообщили о подозрении еще двум бывшим начальникам Главного управления имуществом КГГА, которые незаконно передавали право собственности на государственное имущество профсоюзам. Общая сумма на момент совершения преступлений достигала более 300 миллионов гривен, а в настоящее время стоимость этих объектов в десятки раз больше и достигает миллиардов гривен".

Детали: ГБР совместно с СБУ задокументировали, что, начиная с 1992 года и по настоящее время должностные лица Федерации профсоюзов Украины и подконтрольных Федерации частных акционерных обществ по предварительному сговору незаконно оформляли право собственности на государственное имущество и отчуждали курортно-оздоровительные, спортивные, туристические и другие госкомплексы.

Приказы по оформлению права собственности в нарушение закона выдавали чиновники КГГА.

Таким образом были незаконно отчуждены помещения Международного центра культуры и искусств ФПУ, туристического отеля "Дружба", учебно-спортивной базы "Святошин" и пр.

Чиновникам объявили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

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Сообщается, что упомянутые объекты ГБР уже передало в управление АРМА.

Досудебное расследование продолжается.



