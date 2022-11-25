Президент Польщі: німецькі Patriot краще розмістити в Україні, але вирішує Берлін

Німеччина сама вирішує, де розміщувати свої зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"З військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони найбільш ефективно захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення залишається за німецькою стороною", - сказав Дуда.

Реклама:

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що Альянс надав Україні системи ППО, але якщо йдеться про конкретні засоби, то це має бути рішення національного уряду.

Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у середу, що він попросив Німеччину натомість направити в Україну Patriot.

ВІДЕО ДНЯ

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені лише для використання на території НАТО.