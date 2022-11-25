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Президент Польши: немецкие Patriot лучше разместить в Украине, но решает Берлин

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 14:52

Германия сама решает, где размещать свои зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"С военной точки зрения было бы лучше, если бы они были расположены в Украине, чтобы также защищать польскую территорию, тогда они наиболее эффективно защищали бы и Украину, и Польшу. Но решение остается за немецкой стороной", - сказал Дуда.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс предоставил Украине системы ПВО, но если речь идет о конкретных средствах, то это должно быть решение национального правительства.

Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в среду, что он попросил Германию взамен направить Patriot в Украину.

После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.

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Темы: ПольшаПВОоружиеЕС
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