Толстого замінили на Бандеру: у центрі Вінниці перейменували вулицю

Вінницька міська рада перейменувала вулицю Льва Толстого на Степана Бандери, а також змінила назви ще пів сотні вулицю.

Джерело: пресслужба Вінницької міської ради

Дослівно: "Серед останніх рішень: вулиця Льва Толстого відтепер носитиме ім’я провідника ОУН Степана Бандери, а безіменну вулицю, що тягнеться від Немирівського шосе до аеропорту "Вінниця", перейменовано на честь Івана Трейка, який був одним із 9 генералів УПА".

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Деталі: Ще 6 вулицям міської громади присвоєно імена місцевих жителів, які загинули в боях із російськими окупантами: Романа Балаби, Олексія Миргородського, Максима Шаповала, Олега Августюка, Вадима Галети, Климчуків.

Крім того, також з'явились назви, які засвідчують вдячність військовим-добровольцям та волонтерам.