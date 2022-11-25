Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Толстого заменили на Бандеру: в центре Винницы переименовали улицу

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 ноября 2022, 14:50
Толстого заменили на Бандеру: в центре Винницы переименовали улицу
Скрин с карты

Винницкий городской совет переименовал улицу Льва Толстого на Степана Бандеры, а также изменил названия еще полсотни улиц.

Источник: пресс-служба Винницкого городского совета 

Дословно: "Среди последних решений: улица Льва Толстого отныне будет носить имя проводника ОУН Степана Бандеры, а безымянную улицу, которая тянется от Немировского шоссе до аэропорта "Винница", переименована в честь Ивана Трейко, который был одним из 9 генералов УПА".

Реклама:

Детали: Еще 6 улицам городской общины присвоены имена местных жителей, которые погибли в боях с российскими оккупантами: Романа Балабы, Алексея Миргородского, Максима Шаповала, Олега Августюка, Вадима Галеты, Климчуков.

Кроме того, также появились названия, которые свидетельствуют благодарность военным-добровольцам и волонтерам.

Темы: ВинницаБандеракультура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Винница
В Виннице схватили с поличным врача, который продал более 200 справок уклонистам
Не скрыться: ГУР в годовщину удара по Виннице напомнило об убитом в РФ командире субмарины
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Последние новости
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: