Толстого заменили на Бандеру: в центре Винницы переименовали улицу

Винницкий городской совет переименовал улицу Льва Толстого на Степана Бандеры, а также изменил названия еще полсотни улиц.

Источник: пресс-служба Винницкого городского совета

Дословно: "Среди последних решений: улица Льва Толстого отныне будет носить имя проводника ОУН Степана Бандеры, а безымянную улицу, которая тянется от Немировского шоссе до аэропорта "Винница", переименована в честь Ивана Трейко, который был одним из 9 генералов УПА".

Детали: Еще 6 улицам городской общины присвоены имена местных жителей, которые погибли в боях с российскими оккупантами: Романа Балабы, Алексея Миргородского, Максима Шаповала, Олега Августюка, Вадима Галеты, Климчуков.

Кроме того, также появились названия, которые свидетельствуют благодарность военным-добровольцам и волонтерам.