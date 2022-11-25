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Толстого заменили на Бандеру: в центре Винницы переименовали улицу

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 ноября 2022, 15:50
Скрин с карты

Винницкий городской совет переименовал улицу Льва Толстого на Степана Бандеры, а также изменил названия еще полсотни улиц.

Источник: пресс-служба Винницкого городского совета 

Дословно: "Среди последних решений: улица Льва Толстого отныне будет носить имя проводника ОУН Степана Бандеры, а безымянную улицу, которая тянется от Немировского шоссе до аэропорта "Винница", переименована в честь Ивана Трейко, который был одним из 9 генералов УПА".

Детали: Еще 6 улицам городской общины присвоены имена местных жителей, которые погибли в боях с российскими оккупантами: Романа Балабы, Алексея Миргородского, Максима Шаповала, Олега Августюка, Вадима Галеты, Климчуков.

Кроме того, также появились названия, которые свидетельствуют благодарность военным-добровольцам и волонтерам.

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Темы: ВинницаБандеракультура
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