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Німеччина готує нову допомогу для України через пошкодження інфраструктури: 100 генераторів та інше

"Європейська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 15:02

В уряді Німеччини анонсували нову допомогу для України, щоб пом’якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури російськими ракетними ударами.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Серед обладнання, яке планують передати - сотня генераторів, їх планують поставити протягом наступних двох тижнів, на додачу до 135 генераторів, які Німеччина передала за усі 9 місяців повномасштабної війни. Сумарна їхня вартість - понад 13 млн євро. 

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Також нададуть ще 15 обігрівачів на мазуті, 20 великих акумуляторів і 38 "житлових і санітарних контейнерів" (можливо, йдеться про модульні туалети, оснащені усім необхідним). 

Міністерство економічної співпраці та розвитку (Entwicklungshilfeministerium) також анонсувало 12 млн євро на енергетичні потреби українських міст, які планують спрямувати на закупівлю генераторів. 

Це останнє із серії оголошень про генератори та інше допоміжне обладнання для України від західних партнерів. Лише протягом 25 листопада таку допомогу анонсували латвійська Рига, чеська Прага, Франція, Агентство США з міжнародного розвитку.

ВІДЕО ДНЯ

Європарламент спільно з Європейською асоціацією міст запустив спеціальну ініціативу збору генераторів для України.

Теми: НімеччинаУкраїна
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