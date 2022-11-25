Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия готовит новую помощь для Украины из-за повреждения инфраструктуры: 100 генераторов и прочее

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 16:02

В правительстве Германии анонсировали новую помощь для Украины, чтобы смягчить трудности после масштабного повреждения критической инфраструктуры российскими ракетными ударами.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Среди оборудования, которое планируют передать - сотня генераторов, их планируют поставить в течение следующих двух недель, в дополнение к 135 генераторам, которые Германия передала за все 9 месяцев полномасштабной войны. Суммарная их стоимость - более 13 млн евро. 

Также предоставят еще 15 обогревателей на мазуте, 20 больших аккумуляторов и 38 "жилых и санитарных контейнеров" (возможно, речь идет о модульных туалетах, оснащенных всем необходимым). 

Министерство экономического сотрудничества и развития (Entwicklungshilfeministerium) также анонсировало 12 млн евро на энергетические нужды украинских городов, которые планируют направить на закупку генераторов. 

Это последнее из серии объявлений о генераторах и другом вспомогательном оборудовании для Украины от западных партнеров. Только в течение 25 ноября такую помощь анонсировали латвийская Рига, чешская Прага, Франция, Агентство США по международному развитию.

Европарламент совместно с Европейской ассоциацией городов запустил специальную инициативу по сбору генераторов для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ГерманияУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВ Днепре прилет по жилому кварталу, 6 раненых

видеоЗеленский: Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Не выйдет

На восточной границе Эстонии начали работать украинские пограничники

Разведка Британии объяснила, почему РФ использует для ударов ракеты из ядерного арсенала

Еврокомиссия: Украинские беженцы останутся после завершения войны

США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT

Все новости...
Германия
Немецкие депутаты приравняли Голодомор к Холокосту в резолюции, которую должен голосовать Бундестаг
В Бундестаге подготовили резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинцев, скоро проголосуют
Меркель призналась, что не имела рычагов влияния на Путина под конец своей каденции
Последние новости
13:33
ЕС и несколько стран выделят деньги на доставку украинского зерна в беднейшие страны - посол
13:31
США запретили продажу оборудования Huawei и ZTE из-за угрозы нацбезопасности
13:18
фото, видеоСБУ задержала агента ФСБ, который снимал позиции Сил обороны на скрытый видеорегистратор
13:09
Производители электроэнергии покрывают около 75% потребностей потребления - Укрэнерго
13:06
фотоПомогают рыть окопы: нацгвардейцы показали спасенных щенков
13:03
Украина, Польша и Литва призвали мир признать общей целью освобождение всей Украины
12:23
Зажгите свечу памяти. 26 ноября Украина чтит память жертв Голодомора
12:23
Воздушные силы назвали комплексы и самолеты, необходимые для усиления ПВО
12:19
фотоВ Днепре прилет по жилому кварталу, 6 раненых
12:16
фотоПремьер Польши прибыл в Киев
Все новости...