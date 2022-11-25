Германия готовит новую помощь для Украины из-за повреждения инфраструктуры: 100 генераторов и прочее

В правительстве Германии анонсировали новую помощь для Украины, чтобы смягчить трудности после масштабного повреждения критической инфраструктуры российскими ракетными ударами.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Среди оборудования, которое планируют передать - сотня генераторов, их планируют поставить в течение следующих двух недель, в дополнение к 135 генераторам, которые Германия передала за все 9 месяцев полномасштабной войны. Суммарная их стоимость - более 13 млн евро.

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Также предоставят еще 15 обогревателей на мазуте, 20 больших аккумуляторов и 38 "жилых и санитарных контейнеров" (возможно, речь идет о модульных туалетах, оснащенных всем необходимым).

Министерство экономического сотрудничества и развития (Entwicklungshilfeministerium) также анонсировало 12 млн евро на энергетические нужды украинских городов, которые планируют направить на закупку генераторов.

Это последнее из серии объявлений о генераторах и другом вспомогательном оборудовании для Украины от западных партнеров. Только в течение 25 ноября такую помощь анонсировали латвийская Рига, чешская Прага, Франция, Агентство США по международному развитию.

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Европарламент совместно с Европейской ассоциацией городов запустил специальную инициативу по сбору генераторов для Украины.