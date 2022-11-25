Більшість громадян Молдови проти вступу в НАТО - опитування

Більшість громадян Молдови висловилися б проти вступу республіки до НАТО на референдумі.

Такими є результати опитування, проведеного IDIS Viitorul спільно з центром соціологічних досліджень CBS Axa і Академією Румунії, пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Згідно з результатами опитування, якби найближчим часом у Молдові провели референдум про приєднання до НАТО, то 70,9% респондентів із правом голосу проголосували б проти.

Кількість усіх опитаних, які виступають проти вступу до НАТО, - 54,5%. За вступ до НАТО висловилися 29,1% респондентів із правом голосу або 22,4% усіх опитаних.

Як показує динаміка, найбільше охочих вступити до НАТО було 2004 року - 35%, найменше - 2016 року - 11%.

Водночас на запитання, від кого Молдова може отримати військову допомогу, якщо опиниться в такій самій ситуації, як Україна, 20,8% респондентів назвали Румунію, 16,5% - ЄС, 13,5% - НАТО. 3,8% опитаних чекають допомоги від Росії, 3% - від України.

Крім того, більша частина опитаних виступають проти об'єднання Молдови та Румунії.

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57,5% респондентів із правом голосу проголосували б проти цього на референдумі. Число всіх опитаних, які виступають проти приєднання до Румунії - 47,4%. За унію висловилися 42,5% респондентів із правом голосу, або 35% усіх опитаних.

Як показує динаміка, найменше охочих приєднатися до Румунії було 2010 року - 3%, відтоді ця цифра тільки зростала.