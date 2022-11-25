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Большинство граждан Молдовы против вступления в НАТО - опрос

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 16:29

Большинство граждан Молдовы на референдуме высказались бы против вступления в НАТО.

Таковы результаты опроса, проведенного IDIS Viitorul совместно с центром социологических исследований CBS Axa и Академией Румынии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Согласно результатам опроса, если бы в ближайшее время в Молдове провели референдум о присоединении к НАТО, то 70,9% респондентов с правом голоса проголосовали бы против.

Количество всех опрошенных, выступающих против вступления в НАТО, - 54,5%. За вступление в НАТО высказались 29,1% респондентов с правом голоса или 22,4% всех опрошенных.

Как показывает динамика, больше всего желающих вступить в НАТО было в 2004 году - 35%, меньше всего - в 2016 году - 11%.

В то же время на вопрос, от кого Молдова может получить военную помощь, если окажется в такой же ситуации, как Украина, 20,8% респондентов назвали Румынию, 16,5% - ЕС, 13,5% - НАТО. 3,8% опрошенных ждут помощи от России, 3% - от Украины.

Кроме того, большая часть опрошенных выступают против объединения Молдовы и Румынии.

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57,5% респондентов с правом голоса проголосовали бы против этого на референдуме. Число всех опрошенных, выступающих против присоединения к Румынии - 47,4%. За унию высказались 42,5% респондентов с правом голоса, или 35% всех опрошенных.

Как показывает динамика, меньше всего желающих присоединиться к Румынии было в 2010 году - 3%, с тех пор эта цифра только росла.

Темы: МолдоваНАТО
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