Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Франциск – українцям: Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ

Олена РощінаП'ятниця, 25 листопада 2022, 16:42
Папа Франциск із прапором України, фото УГКЦ

Папа Римський Франциск через дев’ять місяців після початку повномасштабної війни Росії проти України звернувся з окремим листом до українського народу, в якому назвав війну абсурдною і божевільною, а українців – сміливими й сильними. 

Джерело: лист від 24 листопада, перекладений з італійської на українську Секретаріатом глави УГКЦ в Римі

Пряма мова: "Дорогі брати і сестри українці! Ось уже 9 місяців як на вашій землі була розв’язана абсурдна, божевільна війна. У вашому небі невпинно лунає зловісний гуркіт вибухів і тривожний звук сирен. Ваші міста обстрілюються бомбами, у той час як град ракет безжалісно і зневажливо несе смерть, руйнування та біль, голод, спрагу і холод. 

Багато з вас були змушені тікати з вулиць ваших міст, покидаючи власні домівки та все рідне. Поруч з вашими великими ріками щодня проливаються ріки крові та сліз.

Єднаю мої сльози з вашими і хочу вам сказати, що немає дня, коли б я не був поруч з вами і не тримав би вас у своєму серці і у своїх молитвах. Ваш біль – це мій біль. 

На Ісусовому хресті сьогодні я бачу вас – тих, хто страждає від жахів, викликаних цією агресією. І справді, хрест, на якому катували Господа, знову проявляється у жахливих катуваннях, які ми бачимо на трупах, у братських могилах, виявлених у різних містах, у цих та у багатьох інших кривавих картинах, що увірвалися в наші душі, і здіймають крик: чому? Як люди можуть ставитися так до інших людей?".

Деталі: Святіший Отець згадав про убитих дітей і біль українських матерів, про молодь, яка взялася до зброї, і дружин, які втратили своїх чоловіків, про волонтерів, біженців і внутрішньо переміщених осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Папа Франциск також зазначив, що щиро молиться про українську владу, на якій лежить обов’язок управляти країною у трагічні часи та "приймати далекоглядні рішення задля миру та розвитку економіки в умовах руйнування багатьох життєво важливих інфраструктур у містах і селах".

Пряма мова: "У всьому цьому морі зла і болю, через 90 років після жахливого геноциду Голодомору, я захоплююся вашим добрим запалом. Попри величезну трагедію, яку ви зараз переживаєте, ваш народ ніколи не занепадав духом і не впадав у розпач. 

Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ, народ, що страждає і молиться, плаче і бореться, чинить опір і надіється: багатостраждальний і благородний народ. 

Я продовжую бути поруч з вами серцем і молитвою, з людською турботою, щоб ви відчували супровід, щоб не звикалося до війни, щоб ви не залишалися самотніми сьогодні, а особливо завтра, коли, можливо, з’явиться спокуса забути про ваші страждання.

У ці місяці, коли суворий клімат робить ще більш трагічним те, що ви переживаєте сьогодні, я хочу, щоб ви відчули на ваших обличчях ласкавий дотик Церкви, силу молитви і любов, якою огортають вас численні брати і сестри по цілому світі".

Деталі: Папа Римський зазначив, що за кілька тижнів буде Різдво – "і крик страждань стане ще більш відчутним", але й Святій Родині довелося зіткнутися тієї ночі з випробуваннями, але світло прийшло "не від людей, а від Бога; не із землі, а з Неба".

Пряма мова: "Нехай матір Його і наша, Богородиця, чуває над вами. Її Непорочному Серцю, у єдності з єпископами цілого світу, я посвятив Церкву і людство, зокрема вашу країну і Росію. Її Материнському Серцю приношу ваші страждання і ваші сльози.

У Тої, як писав великий син вашої землі, що "в мир наш Бога принесла", не втомлюймося просити жаданого дару миру, будучи певними, що "для Бога нема неможливої жадної речі!" (Лк 1, 37). Нехай Він сповнить справедливі сподівання ваших сердець, зцілить ваші рани і дарує вам свою розраду. Я є з вами, молюся за вас і прошу молитися за мене.

Нехай Господь вас благословить і Богородиця вас збереже".

Цьому передувало: 23 листопада Папа Римський Франциск рішуче засудив війну Росії проти України і пов'язав її з Голодомором, який понтифік назвав геноцидом.

Теми: Папа Римськийвійнаголодоморгеноцид
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоУ Дніпрі приліт по житловому кварталу, 6 поранених

відеоЗеленський: Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Не вийде

На східному кордоні Естонії почали працювати українські прикордонники

Розвідка Британії пояснила, чому РФ використовує для ударів ракети з ядерного арсеналу

Єврокомісія: Українські біженці залишаться після закінчення війни

США організували в Польщі ремонтну базу для артилерії з України – NYT

Усі новини...
Папа Римський
Папа Римський вшанував жертв Голодомору та жертви агресії РФ проти України
Ватикан знову запропонував посередництво у війні РФ проти України
Папа Римський: Війну в Україні не вирішити "інфантильною логікою зброї"
Останні новини
14:23
Не дає загубитись у темряві: поліція віддячила хлопцю, який робить флікери в Ужгороді
14:12
відеоКім закликав українців зробити запас води і зарядити павербанки
14:00
Ініціатива "Зерно з України": До 60 суден з продовольством відправлять до бідних країн Африки
13:51
фото, відеоБілоруські прикордонники і силовики "підкинули" Україні групу нелегальних мігрантів
13:33
ЄС і кілька держав виділять значні суми на доставку українського зерна у найбідніші країни - посол
13:31
США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE через загрозу нацбезпеці
13:18
фото, відеоСБУ затримала агента ФСБ, який знімав позиції Сил оборони на прихований відеореєстратор
13:09
Виробники електроенергії покривають близько 75% потреб споживання – Укренерго
13:06
фотоДопомагають рити окопи: нацгвардійці показали врятуваних цуценят
13:03
Україна, Польща і Литва закликали світ визнати спільною метою звільнення всієї України
Усі новини...