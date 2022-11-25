Папа Франциск – украинцам: Мир открыл для себя смелый и сильный народ

Папа Римский Франциск через девять месяцев после начала полномасштабной войны России против Украины обратился с отдельным письмом к украинскому народу, в котором назвал войну абсурдной и безумной, а украинцев – смелыми и сильными.

Источник: письмо от 24 ноября, переведенное с итальянского на украинский Секретариатом главы УГКЦ в Риме

Прямая речь: "Дорогие братья и сестры украинцы! Вот уже 9 месяцев как на вашей земле была развязана абсурдная, безумная война. В вашем небе непрестанно раздается зловещий грохот взрывов и тревожный звук сирен. Ваши города обстреливаются бомбами, в то время как град ракет безжалостно и пренебрежительно несет смерть, разрушения и боль, голод, жажду и холод.

Многие из вас были вынуждены бежать с улиц ваших городов, покидая собственные дома и все родное. Рядом с вашими большими реками ежедневно проливаются реки крови и слез.

Объединяю мои слезы с вашими и хочу вам сказать, что нет дня, когда бы я не был рядом с вами и не держал бы вас в своем сердце и в своих молитвах. Ваша боль – это моя боль.

На кресте Иисуса сегодня я вижу вас – тех, кто страдает от ужасов, вызванных этой агрессией. И действительно, крест, на котором пытали Господа, снова проявляется в ужасных пытках, которые мы видим на трупах, в братских могилах, обнаруженных в разных городах, в этих и во многих других кровавых картинах, которые ворвались в наши души, и поднимают крик: почему? Как люди могут относиться так к другим людям?".

Детали: Святейший Отец вспомнил об убитых детях и боли украинских матерей, о молодежи, которая взялась за оружие, и о женах, которые потеряли своих мужей, о волонтерах, беженцах и внутренне перемещенных лицах.

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Папа Франциск также отметил, что искренне молится об украинской власти, на которой лежит обязанность управлять страной в трагические времена и "принимать дальновидные решения для мира и развития экономики в условиях разрушения многих жизненно важных инфраструктур в городах и селах".

Прямая речь: "Во всем этом море зла и боли, через 90 лет после ужасного геноцида Голодомора, я восхищаюсь вашей доброй энергичностью. Несмотря на огромную трагедию, которую вы сейчас переживаете, ваш народ никогда не падал духом и не впадал в отчаяние.

Мир открыл для себя смелый и сильный народ, народ, который страдает и молится, плачет и борется, сопротивляется и надеется: многострадальный и благородный народ.

Я продолжаю быть рядом с вами сердцем и молитвой, с человеческой заботой, чтобы вы чувствовали сопровождение, чтобы не привыкали к войне, чтобы вы не оставались одинокими сегодня, а особенно завтра, когда, возможно, появится соблазн забыть о ваших страданиях.

В эти месяцы, когда суровый климат делает еще более трагичным то, что вы переживаете сегодня, я хочу, чтобы вы почувствовали на ваших лицах ласковое прикосновение Церкви, силу молитвы и любовь, которой окутывают вас многочисленные братья и сестры по всему миру".

Детали: Папа Римский отметил, что через несколько недель будет Рождество – "и крик страданий станет еще более ощутимым", но и Святому Семейству пришлось столкнуться той ночью с испытаниями, а свет пришел "не от людей, а от Бога; не с земли, а с Неба".

Прямая речь: "Пусть Матерь Его и наша, Богородица, витает над вами. Ее Непорочному Сердцу, в единстве с епископами всего мира, я посвятил Церковь и человечество, в частности вашу страну и Россию. Ее Материнскому Сердцу приношу ваши страдания и ваши слезы.

У Той, которая, как писал великий сын вашей земли, "в мир наш Бога принесла", не устанем просить вожделенного дара мира, будучи уверенными, что "для Бога нет ничего невозможного!" (Лк 1, 37). Пусть Он исполнит справедливые чаяния ваших сердец, исцелит ваши раны и дарует вам свое утешение. Я с вами, молюсь за вас и прошу молиться за меня.

Пусть Господь вас благословит и Богородица вас сохранит".

Этому предшествовало: 23 ноября Папа Римский Франциск решительно осудил войну России против Украины и связал ее с Голодомором, который понтифик назвал геноцидом.