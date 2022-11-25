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Німеччина обговорює з союзниками ідею Польщі щодо розміщення Patriot в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 16:47

Німеччина заявила у п'ятницю, що обговорює з союзниками прохання Польщі про відправлення німецьких систем Patriot до України.

Про це сказав журналістам у Берліні представник уряду Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ми обговорюємо з нашими союзниками, як реагувати на пропозицію Польщі", - заявив журналістам у Берліні представник німецького уряду.

Берлін запропонував Варшаві систему Patriot для забезпечення безпеки повітряного простору після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. 

Пізніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак попросив Німеччину натомість направити систем Patriot в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення про таке розгортання має прийматися окремими країнами з урахуванням правил, що стосуються кінцевих користувачів.

Коментар Столтенберга пролунав після того, як міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у четвер заявила, що розміщення німецьких підрозділів Patriot за межами території НАТО вимагатиме попередніх переговорів з НАТО та союзниками.

ВІДЕО ДНЯ

У п'ятницю президент Польщі Анджей Дуда заявив, що для безпеки Польщі було б краще, якби вони знаходилися на українській території неподалік від кордону.

Теми: НімеччинаПольщаППОУкраїна
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